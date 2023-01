Rapina nella villa del "re della pasta" De Cecco

Colpo nell'abitazione dell'imprenditore della pasta Saturnino De Cecco. Prese in ostaggio moglie e figlia per costringerlo ad aprire la cassaforte. La rapina è durata all'incirca 20 minuti e non è stata usata violenza sugli ostaggi, anche se la famiglia De Cecco ha vissuto attimi di puro terrore. I Carabinieri hanno visionato le telecamere di videosorveglianza di un'ampia zona per ricostruire il percorso fatto dai banditi e per individuare eventuali sopralluoghi sospetti intorno alla villa di Montesilvano, in provincia di Pescara.