Rimproverato come uno scolaretto: Putin sorride, ma è furioso con il suo vice ministro

Vladimir Putin ha pubblicamente rimproverato il suo vice primo ministro durante una videoconferenza, attaccandolo perché lavorava troppo lentamente. Il presidente russo ha criticato Denis Manturov, che è anche ministro del commercio e dell'industria, per il suo fallimento nell'ottenere contratti in tempo.

«Denis Valentinovich, ha organizzato tutto, ma non ci sono i contratti. Perché fai finta di non capire, stai scherzando?» dice Putin furioso rivolgendosi a Manturov.

Il vice ministro è stato considerato responsabile per i ritardi nella fornitura di aerei ed elicotteri sia civili sia militari da impiegare per l'operazione in Ucraina. Putin chiede conto a Manturov delle lungaggini negli ordini alle imprese per la produzione di 2.700 aerei ed elicotteri che erano stati promessi. "Troppo tempo - afferma il presidente - ci state mettendo troppo tempo. Per il 2023 non vedo ordini". Al che il ministro cerca di controbattere: “Ci sono dei contratti, abbiamo redatto dei piani”, ma il presidente lo ferma: "Non mi punzecchi, i contratti non ci sono, me lo dicono i direttori delle aziende". A questo punto Manturov promette: "prossimamente risolveremo la questione". Putin lo incalza: "Cosa vuol dire prossimamente? Non entro un trimestre ma entro un mese". "Va bene signor presidente, cercheremo di fare tutto il possibile", assicura Manturov.