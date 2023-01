Roma- Bologna 1-0, la sintesi della partita

Alla Roma basta un rigore di Pellegrini al 6' per avere ragione del Bologna nel primo match dell'anno, e primo dopo la sosta mondiale. Tre punti importanti per gli uomini di Mourinho, che valgono il momentaneo sesto posto in classifica (raggiunta la Lazio che ha perso a Lecce), conquistati non senza fatica e con un brivido finale, al 96', quando Abraham salva sulla linea la palla del possibile pari felsineo.