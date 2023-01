Bmw, RollsRoyce, Mercedes: il "tesoretto" di Andrew Tate sequestrato a Bucarest

Le autorità rumene hanno sequestrato beni e denaro per un valore di 18 milioni di lei (3,95 milioni di dollari) nell'ambito di un'indagine penale sul presunto traffico di esseri umani che ha portato all'arresto di Andrew Tate, discusso personaggio popolare su internet.

Un giornalista di Reuters è stato testimone del sequestro: ha visto diverse auto, tra cui una Rolls-Royce, una Bmw e una Mercedes-Benz mentre venivano prelevate dalla proprietà di Tate alla periferia della capitale, Bucarest, per essere trasportate in un deposito.

Andrew Tate, suo fratello e due donne rumene sono stati arrestati il ​​29 dicembre con l'accusa di aver formato una banda criminale per sfruttare sessualmente sei donne. Tutti hanno negato l'illecito e hanno impugnato il mandato d'arresto preventivo di 30 giorni, ma la corte d'appello di Bucarest ha respinto la richiesta.

Ex concorrente del reality show britannico Big Brother, cittadino statunitense e britannico, Tate ha raggiunto la notorietà per osservazioni misogine e incitamento all'odio che hanno coinvolto anche personaggi come l'attivista per l'ambiente Greta Thunberg.

Ha affermato che le donne sono parzialmente responsabili dello stupro e che appartengono agli uomini. Per i suoi post è stato bandito da tutte le principali piattaforme di social media, ma è tornato su Twitter: il suo account è stato fatto riattivare da Elon Musk quando ha acquisito la piattaforma.