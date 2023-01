Sant'Agata de' Goti, il recupero delle prime bare: le immagini dal drone. Il sindaco: “Sono intatte”

Su autorizzazione del magistrato che ha posto sotto sequestro l'intera area ed aperto un fascicolo d'inchiesta, nel cimitero di Sant'Agata dei Goti, dove in seguito a una frana è crollata un'ala trascinando in un torrente un centinaio tra bare e urne, è iniziato il recupero dei resti delle persone tumulate. L'azione di recupero è stata affidata ad una ditta specializzata, tra lo sconforto e il dolore dei familiari delle persone sepolte. In tanti chiedono di accertare le responsabilità su quanto accaduto. Sul posto anche il sindaco Salvatore Riccio: “Sono state recuperate già otto bare, miracolosamente intatte”.