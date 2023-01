Federica Brignone delude al Super G di Cortina: "Ho tagliato troppe curve"

“Sono partita troppo aggressiva, dovevo essere più morbida, ho tagliato troppe curve”, così Federica Brignone analizza la sua gara a Cortina. Chiude fuori dalla top 10 di giornata e non nasconde la delusione. “Non sono sicura che ci sarò il prossimo anno”, dice quando le si dà appuntamento per sfatare il tabù di un podio cortinese. In terza posizione chiude invece Marta Bassino che si prende il pettorale rosso da leader di specialità.