Giorno della Memoria, la storia di Settimio Terracina: sul ring con la stella di David

Settimio Terracina, nato a Roma nel 1917, iniziò la carriera da pugile a 16 anni, forte di un fisico possente e statuario. Ma quel gesto di indossare quei pantaloncini con ricamata la stella di David apparve come una provocazione, la stampa di regime non mancò di sottolinearlo. Grazie ai documenti che gli ave­va procurato il segretario della federazione pugilistica romana, Settimio riuscì a scappare in America e salvarsi dai rastrellamenti nel Ghetto del 1943.