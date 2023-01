Si tuffa nel Brenta per sfuggire alla polizia: muore annegato, ritrovato il corpo

Non è stato ancora identificato lo straniero annegato dopo essersi tuffato nel fiume Brenta, a Padova, per sottrarsi al controllo della polizia. Secondo quanto si è appreso dalla questura euganea si tratterebbe di un

nordafricano di circa 25 anni. Gli agenti non hanno trovato addosso all'uomo alcun documento che possa far risalire ad una sua identificazione. Pertanto si potrà conoscere il suo nome solo con l'esame delle impronte digitali, sempre che siano presenti nel data base della polizia di Stato. In mano agli investigatori c'è il telefono cellulare della vittima, ma pare che nulla abbia portato, al momento, alla sua identificazione. Il corpo è stato trovato dai sommozzatori dei vigili del fuoco di Venezia nei pressi del punto in cui si era tuffato. Frattanto proseguono le ricerche delle altre tre persone che erano con la vittima e che sono fuggite, riuscendo a sottrarsi alla cattura.