Smart finisce in una voragine nel centro di Roma: illesa la donna al volante

Una donna è finita in una voragine in via Cola di Rienzo nonostante le transenne. Momenti di panico, ma fortunatamente la conducente è uscita illesa, grazie all'aiuto dei passanti. Ancora da accertare le cause. L'episodio ha creato un ingorgo che si è prolungato per diverse ore, prima che il veicolo venisse rimosso. Le immagini dell'incidente sono state pubblicate sui social network dal profilo Instragram di Welcome To Favelas.