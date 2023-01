Soldati escono all'aperto: la granata esplode e tornano indietro a nascondersi

Si combatte casa per casa sul fronte ucraino, nel Donetsk: diffuso sui social ucraini un video dei combattimenti, nel post: "Bakhmut, il momento in cui il proiettile russo è arrivato nelle immediate vicinanze del gruppo APU", così il commento sui social.

Il Donetsk resta il punto caldo del fronte, e dopo Soledar lo scontro di rivendicazioni tra Kiev e Mosca si è spostato a Vugledar, nuovo epicentro dei combattimenti a 150 km da Bakhmut. I filorussi parlano di avanzamenti vicino alla città, ma Kiev ha smentito: "Non abbiamo perso le nostre posizioni".