I soldati improvvisano un balletto sulla neve: l'incredibile video dai social

Nelle immagini diffuse sui social ucraini militari ucraini ballano sulla neve: in sottofondo una musica che sembra di matrice africana.

I filmati di guerra e dei combattimenti sul fronte in rete si miscelano a video curiosi dove anche la propaganda di Kiev sembra suggerire spunti che “allentino” la tensione, mostrando immagini di vita quotidiana che stridono con la guerra feroce che si sta svolgendo casa per casa sul fronte dell'Est.

Mentre sembra tramontare almeno per il momento la prospettiva che l'Ucraina riceva i caccia degli alleati per fronteggiare la Russia: una frenata significativa è arrivata dagli Stati Uniti. Joe Biden ha chiarito di non voler fornire i suoi F-16 a Kiev. Sull'invio dei jet anche il premier polacco Mateusz Morawiecki ha precisato che una decisione sarà presa solamente in "pieno coordinamento" con la Nato, ma sulla stessa lunghezza d'onda di Washington c'è anche Berlino: "È il momento sbagliato" per discuterne, ha detto la portavoce del governo tedesco Christiane Hoffmann, ribadendo le parole del cancelliere Scholz per cui in ogni caso "in gioco non ci sono" aerei da combattimento.