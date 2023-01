Soldati ucraini ricevono braccio robotico come quello di Black Panther

Dopo aver perso le mani nell'esplosione di una mina antiuomo, due soldati ucraini sono stati tra i primi a ricevere un nuovo tipo di protesi robotica del tutto innovativa.

Andrii Gidzun e Vitalii Ivashchuk sono stati filmati mentre indossavano per la prima volta il “braccio bionico”, prodotto da Open Bionics, una startup tecnologica britannica, che ha sviluppato le protesi stampate in 3D.

La startup, nata da crowdfunding, fornisce i prodotti soltanto tramite ospedali. Le protesi, denominate “Hero Arm”, sono disponibili per pazienti dagli 8 anni in su. Esiste anche una speciale “cover” per il braccio robotico come quello di Wakanda - Black Panther, con licenza ufficiale della Marvel.

I soldati ucraini, però, hanno delle versioni standard, portate un team di tecnici a un ospedale di Monaco di Baviera, in Germania. L'ente di beneficenza Superhumans, con il sostegno del Ministero della Salute ucraino, sta ora sviluppando un ospedale a Lviv, in Ucraina, per aiutare coloro che hanno perso gli arti ad avere una versione robotica.