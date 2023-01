Soldati ucraini terrorizzati asserragliati nella trincea: i combattimenti a Bakhmut

Il video diffuso nella rete ucraina mostra i duri combattimenti nelle trincea: si vedono soldati ucraini terrorizzati, asserragliati nello scavo.

Secondo il commento al filmato, si tratterebbe del "2o battaglione d'assalto della 3a brigata specializzata delle forze armate ucraine".

Domenica il presidente ucraino Volodymyr Zelensky aveva detto che Bakhmut, Vuhledar ed altre aree dell'oblast di Donetsk erano "sotto costanti attacchi russi". Il Cremlino ha promesso di conquistare l'intero oblast di Donetsk. Poi ieri la smentita dai media di Kiev: “le truppe russe non stanno avanzando, come sostiene Mosca, vicino alla città di Vuhledar”.

Yevguen Ierine, portavoce dell'esercito ucraino responsabile dell'area, ha riferito all'Afp che i russi nella zona non hanno sfondato. Le forze ucraine sono state in grado di respingere i russi usando "armi da fuoco e artiglieria", ha precisato. "Il nemico non ha avuto successo e si è ritirato. Non abbiamo perso le nostre posizioni", ha affermato ancora.

Secondo Denis Pushilin invece, leader della "Repubblica popolare di Donetsk", "l'esercito ucraino si è trincerato in un'area che ha un gran numero di siti industriali e alti edifici", il che facilita le operazioni difensive. "Presumiamo che il nemico resisterà", ha continuato.