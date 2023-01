Soldati Wagner camminano indisturbati tra macerie, Isw (Usa): "Soledar è caduta", video dal fronte

"I filmati geolocalizzati pubblicati l'11 e il 12 gennaio indicano che le forze russe probabilmente controllano la maggior parte, se non tutta, Soledar e hanno probabilmente spinto le forze ucraine fuori dalla periferia occidentale dell'insediamento": lo scrive l'Istituto per lo studio della guerra (Isw) nel suo rapporto pubblicato ieri.

"Lo Stato Maggiore ucraino e altre fonti militari di alto livello non hanno riferito che le forze ucraine hanno respinto gli assalti russi contro Soledar il 12 gennaio, come avevano fatto in precedenza", sottolinea il rapporto. I blogger militari russi, prosegue, "hanno pubblicato il 12 gennaio filmati di combattenti del Gruppo Wagner che camminano liberamente a Soledar e hanno affermato di aver visitato l'insediamento insieme alle forze russe".