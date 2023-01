Soldato fa esplodere mina con il cellulare, il video del lavoro "senza fine" degli sminatori ucraini

Un filmato mostra decine e decine di mine trovate sul territorio ucraino, il video postato da Anton Gerashchenko - consigliere ed ex viceministro del Ministero degli affari interni dell'Ucraina - che mostra anche le tecniche utilizzate per far brillare gli ordigni, rendendoli inoffensivi: "Dall'inizio dell'invasione su vasta scala della Federazione Russa a febbraio, 4 dipendenti del servizio hanno perso la vita, altri 16 sono rimasti feriti"

Durante questo periodo, gli specialisti del servizio esplosivi della polizia nazionale hanno sequestrato 185.244 oggetti esplosivi, distrutti 51.921 oggetti, bonificata un'area di 16.528 ettari".

“Grazie mille per il tuo duro lavoro! - conclude Gerashchenko - C'è ancora molto lavoro difficile e pericoloso da fare”.



Di recente, la Gran Bretagna ha inviato a Kiev più di 1.000 rilevatori di metalli e 100 kit per la disattivazione delle bombe, per aiutare a bonificare i campi minati ucraini.

A riportarlo il Guardian: "L'uso delle mine antiuomo da parte della Russia e gli attacchi alle infrastrutture civili sottolineano la scioccante crudeltà dell'invasione di Putin", ha detto il ministro della Difesa britannico, Ben Wallace. "Quest'ultimo pacchetto di aiuti del Regno Unito aiuterà l'Ucraina a bonificare in sicurezza terreni ed edifici mentre reclama il suo legittimo territorio", ha aggiunto.