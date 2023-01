Soldato mercenario Wagner si siede sulla poltrona, poi spara da finestra: feroce battaglia a Bakhmut

Un video girato con smartphone all'interno di una abitazione in macerie. Il soldato mercenario del gruppo Wagner si siede su una poltrona - unico oggetto rimasto integro nell'appartamento - poi si alza di scatto ed inizia a sparare dalla finestra. Diffuso sui social russi, mostrerebbe la feroce battaglia casa per casa, in corso a Bakhmut, nel Donetsk.

Il post recita: "Le forze armate ucraine stanno sparando contro i nostri combattenti del Pmc Wagner, nei quartieri orientali della città, prendendo posizione in uno degli appartamenti".

Secondo l'intelligence Usa, sarebbero "188mila i morti tra i russi", le vittime tra i militari - che comprende anche i decessi nelle file dei mercenari Wagner - nel conflitto contro l'Ucraina.

La cifra arriva da fonti dell'intelligence americane, raccolta dal tabloid britannico Sun, che attribuisce il bilancio a "fonti della difesa". Le ultime cifre ufficiali Usa, erano state quelle fornite dal generale Mark Milley, capo di stato maggiore degli Stati Uniti, secondo cui la Russia aveva "Subito un'enorme quantità di vittime: ben oltre le 100mila" unità.



I russi hanno sempre fatto resistenza a fornire cifre - quando comunicate, erano sempre di un numero sensibilmente inferiore - mentre secondo l'ultimo bilancio di Kiev, Mosca avrebbe "perso 120mila soldati".