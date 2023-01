Il "covo diffuso" di Matteo Messina Denaro a Campobello di Mazara

Perquisizioni a tappeto in tutta Campobello di Mazara, nel corso delle indagini a seguito della cattura del super boss Matteo Messina Denaro. Dopo il ritrovamento dei tre covi e la perquisizione della casa della madre di Andrea Bonafede, il geometra che avrebbe prestato la sua identità all'ormai ex superlatitante, è stata ispezionata anche l'abitazione di un avvocato, in una via che dista circa 800 metri dal terzo covo, e quella di fronte all'abitazione del fratello del boss.

Ispezioni vengono eseguite anche in altre abitazioni di Campobello di Mazara nel centro che ormai sembra aver nascosto un covo “diffuso” del boss latitante, su tutto il territorio e non in un unico punto.