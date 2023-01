Spari durante i funerali nel centro di Londra: scene di panico in chiesa, ferite 2 bambine e 4 donne

Due bambine (di 7 e 12 anni) e 4 donne sono rimaste ferite nella sparatoria che si è consumata nel centro di Londra, durante una cerimonia funebre. Secondo le prime ricostruzioni di Scotland Yard, uomini armati avrebbero aperto il fuoco da un'auto in movimento. Il reverendo Jeremy Trood ha raccontato alla Bbc di aver sentito un botto, poi la “corsa dei presenti per rifugiarsi nella chiesa” di St. Aloysius a Euston. È qui che uno smartphone ha registrato scene di panico culminate con l'annuncio della polizia: “Ora potete uscire”. È in corso un'indagine. Il sindaco Sadiq Khan ha descritto l'attacco, avvenuto sabato 14 gennaio, come un “incidente profondamente angosciante”.