Spruzza con l'estintore creando caos in aeroporto: tre assistenti di volo ricoverati in ospedale

Momenti di tensione all'aeroporto internazionale di Atlanta quando una donna ha imbracciato un estintore e ha cominciato a spruzzare la polvere. Stando alle prime ricostruzioni la 27enne avrebbe cercato di aprire le porte di una zona protetta e, ripresa dalla sicurezza, avrebbe reagito così. Residente in Ohio, la donna è stata incriminata per aver spruzzato polvere chimica contro gli agenti di polizia mentre tentavano di arrestarla. È andata peggio a tre assistenti di volo, costretti al ricovero in ospedale a causa di problemi legati alle sostanze emesse dall'estintore.