Stefan Savić e Ferrán Torres perdono la testa, lotta greco-romana in campo: espulsi entrambi

Scambio di opinioni in campo tra il difensore Stefan Savić, vecchia conoscenza della Fiorentina, e l'attaccante Ferrán Torres. I due si sono resi protagonisti di un corpo a corpo difficile da passare inosservato durante la partita tra l'Atlético Madrid e la vincente Barcellona (0-1, gol di Ousmane Dembélé). I giornali locali hanno parlano di rissa altri hanno invece etichettato lo scontro come lotta greco-romana. Comunque troppo per l'arbitro, entrambi i calciatori sono stati espulsi.