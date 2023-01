Jens Stoltenberg al Tg1: "C'è urgenza estrema" di nuovi aiuti militari a Kiev

"Se vogliamo un negoziato di pace da cui l'Ucraina esca come Stato europeo indipendente e sovrano, dobbiamo fornirle supporto militare ora. È l'unico modo per convincere Putin che non avrà la meglio sul campo, che deve sedersi al tavolo e impegnarsi in una vera trattativa". Lo ha detto al Tg1 il Segretario della Nato Jens Stoltenberg, al termine della riunione a Ramstein degli oltre 50 paesi che fanno parte del “Gruppo di contatto per la difesa dell'Ucraina".

"C'è un'urgenza estrema" di un nuovo invio di aiuti militari a Kiev, ha aggiunto, accogliendo "con favore" l'annuncio degli Alleati della fornitura di "più carri armati e veicoli corazzati" per aumentare "in modo significativo la capacità bellica dell'Ucraina". Quanto all'Italia, "sta contribuendo in molti modi allo sforzo congiunto di supporto all'Ucraina". Roma "ha fornito sistemi anti-carro e di addestramento e contribuisce anche con importanti aiuti umanitari", ha evidenziato Stoltenberg.