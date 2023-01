È stato arrestato il sospettato killer della strage di Half bay Moon, in California, il cui bilancio è di almeno 7 morti. L'uomo di 67 anni, identificato in Zhao Chunli, "è sotto custodia e l'arma" usata per le due diverse sparatorie durante le quali ha ucciso sette persone "è stata recuperata. Non c'è alcuna minaccia per la comunità", ha affermato la polizia.