Sudafrica, cucciolo di foca attacca un bimbo e morde 6 volte l'attrice Usa: le immagini amatoriali

“Un cucciolo” di foca è stato filmato mente attaccava dei bagnanti in una delle famose spiagge di Città del Capo, Clifton Beach. Nel video, la giovane foca insegue un bambino tra le onde del bagnasciuga mentre alcune persone accorrono per difenderlo. L'incidente dura pochi secondi poi, però, l'animale miete un'altra vittima: Loulou Taylor, un'attrice statunitense, che si trova sola in acqua. Il carnivoro attacca e morde per ben sei volte. Propedeutico l'intervento dei bagnanti. Alcune persone salvano la donna, un altro cattura l'animale per poi rilasciarlo in acqua. Taylor, invece, è stata trasportata in pronto soccorso. Perentorie le parole del vicesindaco di Cape Town, Eddie Andrews, che ha ricordato a tutti di “stare lontano dagli animali marini”. A giustificare il “comportamento della foca” è stato anche l'Hout Bay Seal Rescue Center, che si occupa di salvare e riabilitare foche ferite o malate: “È naturale che una foca diventi aggressiva se disturbata”. Il fenomeno non è una novità, almeno in Sudafrica dove lungo tutta la costa si registra una folta presenza di foche. Negli ultimi anni sono diversi gli incidenti con feriti.