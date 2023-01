Tajani in Egitto: "Al-Sisi mi ha rassicurato su collaborazione per casi Regeni e Zaki"

"Incontri come quello di oggi servono a rinforzare le relazioni bilaterali, così come le relazioni antiche tra Egitto e Italia. Dobbiamo lavorare insieme per affrontare le grandi emergenze del momento nell'area del Mediterraneo a cominciare dal fenomeno delle migrazioni e per una soluzione della crisi libica dove oggi si registrano forti tensioni", le parole del Ministro degli esteri e vicepremier Antonio Tajani dopo il bilaterale con il presidente egiziano Al-Sisi. L'articolo completo qui.

L'incontro è avvenuto oggi nel palazzo presidenziale di Al-Ettehadeya, lo scrive anche l'agenzia ufficiale egiziana Mena. Al centro del vertice gli scambi in campo energetico, il dossier migranti, la stabilizzazione della vicina Libia ma anche i diritti umani come il caso Regeni e Zaki.

“Abbiamo affrontato le questioni Regeni e Zaki ho chiesto collaborazione da parte egiziana, mi hanno assicurato che tutti gli ostacoli verranno rimossi, senza alcuna reticenza, è stato il presidente Al-Sisi a dirmi per primo che toglierà tutti gli ostacoli per una collaborazione proficua tra i nostri due paesi”, ha sottolineato Tajani.

In mattinata aveva sintetizzato in un tweet i punti salienti dell'incontro: “L'Italia con l'Eni e le sue aziende ha offerto all'Egitto un forte sostegno per individuare ed estrarre risorse energetiche. Ma vogliamo rafforzare una collaborazione economica a 360 gradi. Dobbiamo capirci meglio anche sui principali dossier politici: Libia innanzitutto ma anche diritti umani: ”ho chiesto e ricevuto rassicurazioni per forte collaborazione sui casi Regeni e Zaki", ha riferito sui social.

Per ottenere un risultato sulla questione Libia - continua il ministro: “vogliamo raggiungere un accordo coordinandoci con le grandi realtà istituzionali che si occupano di queste emergenze come ad esempio l'Onu, per arrivare a elezioni parlamentari e a una nuova Costituzione”.

"Il problema libico è parte delle migrazioni illegali, ho ribadito che per noi è importante fare accordi in merito a ciò. Siamo disponibili ad accogliere più migranti legali anche egiziani, abbiamo progetti universitari per coloro che vogliono venire a studiare in Italia".