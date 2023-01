I tennisti Djokovic e Kyrgios si sfidano per beneficenza e fanno impazzire il pubblico di risate

Spettacolo benefico ricco di gag e risate per il tennista serbo Novak Djokovic e il suo collega australiano Nick Kyrgios, scesi in campo al Melbourne Park a pochi giorni dagli Australian Open. Il regolamento dell'incontro prevedeva che se un servizio toccava la rete il punto sarebbe stato comunque valido. Una regola che a un certo punto ha ingannato Djokovic che, girandosi, ha regalato il punto all'avversario. Djokovic, ricordandosi in seguito della regola, si è disperato mettendosi una mano sulla fronte. È stato questo uno dei momenti esilaranti che hanno caratterizzato la sfida nella Rod Laver Arena gremita da 14mila spettatori.

L'obiettivo della serata era quello di raccogliere fondi a favore dell'Australian Tennis Foundation, che sviluppa progetti in cui il tennis è strumento di inclusione. In questa serie di partite, della durata di 75 minuti, rientrava anche quella di oggi. Prima dell'esibizione Djokovic ha annunciato ai tifosi la "volontà di pareggiare i conti con Kyrgios", che lo ha battuto due volte in carriera. L'australiano ha scherzato sul desiderio di rivincita dopo la finale di Wimbledon vinta dal serbo lo scorso 10 luglio: "Da quella sconfitta non ho più dormito la notte".

I due hanno vinto un set ciascuno, giocati entrambi sui tre game. Quindi hanno partecipato a un doppio misto insieme a due specialisti di tennis in carrozzina, David Wagner e Heath Davidson. Ma il momento forse più esilarante è stato l'ultimo doppio misto, quello con un ragazzino e una ragazzina, il primo insieme a Kyrgios e la seconda insieme a Djokovic, con un colpo di scena finale: il ragazzino ha spiazzato Novak e ha fatto punto, scatenando gli applausi e l'ilarità del pubblico.