Testato il supersiluro Poseidon. Tv russa: "Può creare uno tsunami di 500 metri"

Un sottomarino nucleare russo, il Belgorod, ha ultimato una serie di test del supersiluro Poseidon, secondo quanto afferma una fonte vicina al ministero della Difesa citata dall'agenzia Tass . "Prove di lancio del supersiluro Poseidon sono state effettuate per valutare le performance del sottomarino a varie profondità", ha precisato la fonte.

La Tass sottolinea di non avere informazioni ufficiali a conferma di questo. Lo scorso maggio il conduttore della tv russa Rossija1 Dmitry Kiselyov aveva illustrato agli spettatori le potenzialità del Poseidon, affermando che esso è in grado di "innescare uno tsunami radioattivo di 500 metri che potrebbe spazzare via il Regno Unito".