“Toadzilla”, i ranger australiani scoprono per caso un rospo da record

"Eravamo usciti per vedere un serpente che scivolava via. Era un bel serpente nero dal ventre rosso e se n'è andato alla nostra sinistra. Io ero in piedi sulla destra del nostro mezzo e ho guardato giù e sì, proprio vicino ai miei piedi, a circa 40 centimetri di distanza dal punto in cui si trovava il serpente, c'era questo mostruoso rospo delle canne. Ci ha scioccato!".

Kylee Gray, ranger del Parco Nazionale di Conway in Australia, racconta così l'incontro ravvicinato con un enorme rospo ('toad' in inglese) nella foresta pluviale dello stato settentrionale del Queensland.

"Abbiamo pensato di chiamarla Connie, come il Parco Nazionale di Conway. Ma Toadzilla era il nome che continuava a essere proposto, e così ci è rimasto quello", ha commentato la guardaparco.

"Toadzilla" è stato avvistato il 12 gennaio durante un pattugliamento di routine nel parco. Gray e i suoi colleghi hanno catturato l'animale e l'hanno portato nell'ufficio del parco, dove è stato pesato.

Secondo i ranger australiani, grazie ai suoi 2,7 chilogrammi di peso, “Toadzilla” potrebbe entrare nel Guinness dei primati. Il record attuale per il rospo più grande mai registrato risale infatti al 1991 e appartiene a un esemplare svedese di 2,65 chilogrammi.

Specie antichissima, originaria del Centro e del Sudamerica, è stata poi introdotta in alcune zone dell'Australia proprio per contrastare la diffusione di serpenti velenosi.