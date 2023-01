Torna Greta Thunberg con gli attivisti di "Cease and Desist"

Greta Thunberg torna a Davos e ai potenti miliardari riuniti in Svizzera chiede lo stop a nuove estrazioni di idrocarburi. L’attivista svedese è arrivata insieme ad altri tre colleghi della piattaforma “Cease and Desist”, che ha già raccolto circa 900 mila adesioni: il tema dei cambiamenti climatici resta in primo piano al Forum di Davos.