Tragedia in Cina, col Suv travolge numerosi pedoni sulle strisce e poi lancia contanti in aria

La polizia cinese ha arrestato il giovane che ha lanciato un'auto contro i pedoni a Guangzhou, uccidendo cinque persone e ferendone altre tredici. L'uomo è poi sceso dalla vettura gettando banconote in aria. Braccato, il 22enne ha tentato la fuga ma è stato subito raggiunto. Il folle gesto è avvenuto in serata, durante l'ora di punta, in un incrocio trafficatissimo della città popolata da 19 milioni di abitanti. Resta da chiarire la dinamica mentre la polizia ha aperto un'indagine. Tanti utenti hanno espresso la propria indignazione sui social per quello che sembra essere un “atto deliberato”.