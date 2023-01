Tre bambine salvadoregne salvate sul fiume al confine tra Stati Uniti e Messico

Un video che racconta la disperazione di famiglie che scappano dai propri paesi, mentre la situazione al confine meridionale degli Stati Uniti si fa sempre più incandescente.

Tre sorelline di origine salvadoregna sono state abbandonate su un isolotto del Rio Bravo, a Piedras Negras. La più piccola di un anno in braccio alla più grande di 9, dietro la sorellina di 6 anni con uno zainetto. I capelli raccolti con gli elastici, le tutine sporche ma nuove. Perché si trovassero lì da sole non possiamo saperlo ma immaginarlo, forse un ultimo gesto disperato da parte dei genitori per sottrarle da un destino già scritto.

Fortunatamente sono state raggiunte e salvate dall'agenzia di assistenza agli immigrati messicani Grupo Beta e ora si trovano sotto la custodia del Sistema nazionale per lo sviluppo familiare integrale (Dif) del Messico.

Gli Stati Uniti hanno rafforzato i controlli alle frontiere per coloro che arrivano al confine meridionale da altri paesi dell'America Latina.

Le città di confine lungo il fiume Rio Grande, El Paso, Brownsville, Laredo sono invase da questa umanità proveniente da Venezuela, Nicaragua e Cuba ma anche El Salvador, Guatemala e Honduras. I centri di accoglienza sono al collasso.

Qualche giorno fa, il 5 gennaio, il presidente degli Stati Uniti Joe Biden ha annunciato una nuova strategia su due fronti che abbina misure di deterrenza che bloccano i migranti cubani, haitiani e nicaraguensi al confine tra Stati Uniti e Messico, aprendo loro nuovi percorsi legali e limitati negli Stati Uniti.