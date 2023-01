Tania Cagnotto: a Londra 2012 la delusione per aver dato un dolore a mio padre

È considerata la più grande tuffatrice italiana di tutti i tempi, l'unica ad aver vinto un oro mondiale, la più vincente tra le tuffatrici europee.



In questa intervista a cuore aperto racconta il rapporto col suo papà allenatore ed ex campione di tutti negli anni Settanta, sempre affettuoso e presente. “Danza, tennis, sci, hanno provato in tutti i modi a farmi fare altri sport”, dice ai microfoni di Rai Sport.

Andava in piscina con i genitori, entrambi allenatori, e così ha cominciato a immaginarsi tuffatrice. Poi la vita professionale insieme.

Cagnotto il 9 agosto 2020 ha annunciato su Instagram il ritiro definitivo: "Sono incinta per la seconda volta quindi ho scelto la famiglia".