Turchia, l'autobus finisce nel lago: il video ripreso dalle telecamere interne

Un autobus del servizio di trasporto pubblico di Malatya, una città nella Turchia orientale, è precipitato in un lago dopo che l'autista ha perso il controllo del mezzo mentre faceva manovra per salire su un traghetto. Non si conoscono ancora le cause dell’incidente.

Le telecamere a circuito chiuso hanno ripreso la scena da più angolazioni. Il video mostra i momenti di panico tra i passeggeri mentre l’autobus si immerge nel bacino artificiale e l’acqua inonda il veicolo.

Fonti locali riportano che i testimoni presenti si sono subito tuffati in acqua rompendo i vetri dei finestrini dell'autobus per mettere in salvo i passeggeri.

Il governatore locale ha dichiarato che l'incidente non ha provocato vittime. Tre passeggeri sono stati ricoverati in ospedale in condizioni non gravi.