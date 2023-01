Turchia, paura a bordo: i passeggeri urlano quando il lampo colpisce l'ala dell'aereo

Il Boeing 737 della compagnia AnadoluJet era in coda per atterrare all'aeroporto di Antalya, in Turchia, quando un fulmine ha colpito l'estremità dell'ala. Nel video il lampo di luce accecante, improvvisamente riflette dal finestrino dell'aereo mentre i passeggeri, impegnati a documentare il temporale, urlano dalla paura. Nessun danno al velivolo, soltanto un po' di panico a bordo.