Turchia, la nube lenticolare si libra nel cielo come un disco volante

Gli abitanti di Bursa, nel nord-ovest della penisola anatolica, patrimonio dell’umanità Unesco, si sono trovati di fronte a uno spettacolo inusuale questa mattina quando hanno levato gli occhi al cielo: sulla città si librava una suggestiva nube lenticolare che, complice la luce dell’alba, sembrava sospesa come un disco volante arancione sulla città. Una serie di immagini e video del fenomeno è stata condivisa sui social media.

Chi ha visto “Nope”, l’ultimo film di Jordan Peele, l’acclamato regista horror di “Scappa – Get Out” e “Noi”, si sarà preoccupato. Nel film un mostro alieno si nasconde dentro una strana nuvola fissa nel cielo prima di sferrare i suoi attacchi letali. Per fortuna qui si tratta soltanto di un affascinante fenomeno meteorologico.

Ma cosa sono le nubi lenticolari come quella apparsa sulla città turca?

Queste formazioni nuvolose “a lente”, generalmente più comuni nei mesi invernali, sono tipiche delle zone montuose – Bursa è appoggiata alle pendici del Monte Uludağ (conosciuto anche come monte Olimpo della Misia) - e appaiono quando un flusso d’aria umida interagisce con l’orografia del territorio, rendendo “visibili” le onde orografiche.

La corrente d’aria sale, complici i forti venti in quota, si raffredda e condensa formando le tipiche “nubi a cappello” o “a lente” che possono rimanere sospese in cielo per ore o anche intere giornate a seconda delle condizioni meteo.