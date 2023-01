Ferma il traffico di una strada a cinque corsie per far attraversare un koala

Un uomo ha fermato il traffico su una strada a cinque corsie nel Queensland, in Australia, per consentire a un peloso marsupiale di attraversare e raggiungere la foresta dall'altra parte. Will Thornton stava prendendo un caffè sul balcone della sua casa di Burleigh Heads quando ha visto il koala "determinato ad attraversare l'autostrada" ed ha pensato bene di scendere per aiutarlo nell'impresa.