Vandali lanciano una bici sul tetto del treno: “Volevano fare un video virale da pubblicare in rete”

Da un cavalcavia, ignoti hanno scagliato una bicicletta sul tetto del treno in arrivo alla stazione Tommaso Natale. L'episodio ha provocato un incendio e disagi alla circolazione. “Condanno fermamente l'atto vandalico che poteva avere serie ripercussioni per l'incolumità dei passeggeri del vagone - ha detto il sindaco di Palermo Roberto Lagalla -. Ringrazio i Vigili del fuoco che hanno spento il rogo e messo in sicurezza la tratta ferroviaria, ma resta la gravità del gesto. L'augurio è che le forze dell'ordine facciano al più presto luce su questo e altri atti vandalici”. L'intervento dei vigili ha permesso, infatti, che il rogo non si propagasse all'interno della carrozza. E ora è caccia agli autori che avrebbero ripreso da varie angolazioni con l'intento di realizzare un video ad hoc da diffondere in rete. Intanto la sono già scattate le indagini della polizia ferroviaria di Palermo che sta visionando tutti i filmati delle telecamere della stazione per dare un volto al gruppo di vandali. La polfer ha anche chiesto il supporto dei tecnici della polizia postale per risalire al titolare del profilo social che per primo ha pubblicato in rete il filmato.