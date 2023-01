La regata delle Befane ritorna a Venezia dopo due anni di stop

Epifania a Venezia significa anche, e forse soprattutto, la regata delle Befane, tornata dopo due anni di assenza a causa delle restrizioni per il Covid. Così, mentre in tutto il Veneto nella notte dell'Epifania si sono riaccesi i falò e si sono bruciate "le vecie", nel capoluogo è stata di nuovo sfida lungo il Canal Grande, tra San Tomà al Ponte di Rialto dal quale pendeva una enorme calza piena di caramelle e dolciumi. In gara, come da tradizione, i vecchi campioni della voga alla veneta che usano le ''mascarete'', ovvero imbarcazioni leggere. Per farlo, in onore delle ricorrenza, i regatanti vengono vestiti da ''marantega'', così come in dialetto veneziano viene chiamata la Befana. Oggi la Regata, organizzata dalla Reale Società Canottieri Bucintoro che fece nascere l'iniziativa nel 1979, ha visto protagoniste cinque "Befane", a bordo di altrettante barche. Il campione in carica Riccardo Romanelli ha tagliato per primo il traguardo. A contendergli il titolo di Befana sono stati Andrea Ciccarello, al secondo posto, seguito da Federico Bianchini, Sandro Inchiostro e Luca Simeone.

Video di Diego Tramonti