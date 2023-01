Verona-Cremonese 2-0, la sintesi della partita

Il Verona ha battuto 2-0 la Cremonese al Bentegodi nell'incontro valido per la 17/a giornata di Serie A. Per gli scaligeri, che non vincevano da undici giornate, tre punti fondamentali per tornare a sperare nella salvezza. Decisiva la doppietta di Lazovic nel primo tempo (9' e 26'). L'Hellas sale in classifica al terzultimo posto a 9 punti, lombardi ora fanalini di coda a quota 7.