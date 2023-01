Messico: arrestato Ovidio Guzman, il figlio di 'El Chapo', storico capo del cartello di Sinaloa

Messico squassato, ancora una volta, dalla lotta ai Narcos. Dallʼarresto di Ovidio Guzman, figlio di "El Chapo", storico capo del cartello della droga di Sinaloa, fino alla guerriglia tra le bande del narcotraffico e i reparti scelti dello stato messicano. Unʼintera città, Culiacan, nel Nord del Paese, è da 36 ore in ostaggio, circondata dai banditi del cartello, che controllano lʼaeroporto e hanno ingaggiato numerose sparatorie con le truppe dʼélite.

I dettagli del blitz a Culiacan, nel cuore dell’area di Sinaloa, con cui i soldati messicani (forse con aiuti dell’intelligence Usa) hanno catturato Ovidio Guzman, detto «El Raton»Un’azione veemente, scontata e pianificata. Una città, Culiacan, messa sotto assedio dal potere narcos. Una battaglia con sparatorie e persino raid aerei per rispondere alla sfida lanciata dai seguaci del figlio de El Chapo finito in manette. Sono state ore drammatiche scandite da una catena di eventi. All’alba di giovedì forze della Difesa, probabilmente imbeccate anche dall’intelligence Usa, hanno catturato Ovidio Guzman, detto el Raton . Su di lui una taglia milionaria offerta dagli Stati Uniti per una lunga lista di accuse, dal traffico di fentanyl al ruolo di leader del cartello di Sinaloa, un bandito con un conto aperto anche con la Giustizia – a volte clemente – del suo paese.Il ricercato era nel sobborgo di Jesus Maria, zona dove la madre dispone di una residenza e dunque in un “territorio non ostile”, di solito protetto da informatori e guardiaspalle. I militari hanno usato team scelti ed elicotteri (uno ha impiegato una mitragliatrice Mini-gun), quindi hanno messo in allarme il dispositivo di sicurezza certi di una rappresaglia.