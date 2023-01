Inverno a Kabul, strage fra gli sfollati

L'inverno più gelido degli ultimi anni si trasforma in tragedia umanitaria in Afghanistan. Il freddo ha ucciso 150 persone e provocato la morte di decine di migliaia di capi di bestiame, unico sostentamento per gli abitanti dei villaggi rurali. Gli sfollati si riversano sulle immense periferie di Kabul, per tetto solo plastica e lamiere. Il servizio della corrispondente da Istanbul, Carmela Giglio