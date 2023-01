Video, cosa era la spirale perfetta apparsa sopra il cielo della Hawaii alcuni giorni fa

La spirale sembra essere correlata al lancio di un nuovo razzo della società SpaceX di Elon Musk. La straordinaria spirale era composta dal carburante in eccesso, congelato che è stato espulso durante un lancio di SpaceX.

Un video dell'etereo spettacolo di luci è stato catturato il 18 gennaio dalla Subaru-Asahi Star Camera - di proprietà dell'Osservatorio Astronomico Nazionale del Giappone (NAOJ) e dell'agenzia di stampa giapponese Asahi Shimbun - collegata al telescopio Subaru in cima al Mauna Kea, un vulcano dormiente sulla Big Island delle Hawaii e da allora è diventato virale e ripreso da numerose testate e siti in tutto il mondo, in questo caso dalla CBS. Nel filmato accelerato, una piccola massa di luce si dispiega in un perfetto vortice luminoso che si muove attraverso il cielo per diversi minuti prima di svanire nel nulla.