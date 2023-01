Video dello scambio di prigionieri avvenuto tra russi e ucraini per il Natale ortodosso

Russia e Ucraina hanno annunciato ancora uno scambio di prigionieri, 100 soldati dei due fronti che erano stati fatti prigionieri durante i combattimenti sul territorio ucraino. Il rilascio dei soldati è stato il risultato degli intensi negoziati svoltisi nei giorni scorsi tra Mosca e Kiev, ha fatto sapere il ministero della Difesa russo. I 50 soldati russi liberati saranno trasportati nella capitale per la riabilitazione medica e psicologica. Nel frattempo, la presidenza ucraina ha riferito del rilascio di 50 dei suoi soldati, tra i quali 33 ufficiali e 17 tra sergenti e soldati semplici; tutti militari caduti prigionieri in luoghi come la periferia di Kiev, la centrale nucleare di Chernobyl o la città portuale di Mariupol.