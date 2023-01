Video: due elicotteri Mi-24 in attacco, le truppe a terra commentano sui loro tank

Questo tipo di elicottero è una variazione del Il Mil Mi-24, un elicottero d'attacco e da trasporto truppe, di fabbricazione sovietica prima e russa poi, sviluppato dall'OKB Mil negli anni sessanta a partire dal Mil Mi-8 ed entrato in servizio presso le Forze armate sovietiche nel 1972. Sono ancora in forza presso moltissime forze militari aeree. Nelle prime versioni il Mil Mi 24 (battezzato in codice NATO Hind che vuol dire "cerva") presentava una carlinga differente con abitacolo unico per i tre uomini di equipaggio (pilota, puntatore e motorista). In seguito venne adottata la soluzione con pilota e puntatore su posti in tandem sotto cupole separate e il rotore di coda venne spostato dal lato destro al lato sinistro. Nella guerra ucraina è presente ampiamente in entrambi gli schieramenti ed è stato largamente usato nel corso delle operazioni di combattimento, in tutte le sue versioni. Tuttavia, dato il progresso tecnologico dei sistemi d'arma anti-aerei, numerosi esemplari sono stati abbattuti.