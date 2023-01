Giappone: nave cargo si capovolge a largo delle coste di Nagasaki: il video dei soccorsi

La nave da carico Jin Tian battente bandiera di Hong Kong è affondata al largo del Giappone, a bordo vi erano i 22 membri dell'equipaggio, sono in corso le ricerche per cercare di trarli in salvo.

La nave cargo con 22 persone a bordo si è capovolta a largo della prefettura di Nagasaki, la città giapponese a sud ovest dell'arcipelago. Lo riferisce la Guardia costiera, specificando che l'imbarcazione, con un equipaggio composto da 14 cittadini cinesi e 8 del Myanmar, ha segnalato un'emergenza nella tarda serata di martedì, quando si trovava a 110 chilometri a ovest delle Isole Danjo. La nave, che ha una stazza di 6.550 tonnellate, era stata avvistata da un'altra imbarcazione che transitava nell'area e che ha avvertito prontamente le autorità di soccorso, è stato così possibile intervenire prontamente e sono in corso le operazioni di salvataggio.

Secondo i dati della nave analizzati da Bloomberg, la nave ha caricato un carico dalla Papua Nuova Guinea all'inizio di gennaio ed era diretta al porto di Incheon in Corea del Sud. Il pescaggio massimo della nave è di 7,7 metri e l'ultimo pescaggio riportato era di 8,3 metri, secondo i dati di IHS Markit.

L'incidente, avvenuto durante una settimana insolitamente gelida in Giappone, sembra essere il peggiore da quando una nave da carico che trasportava quasi 6.000 bovini è affondata nel 2019 al largo della costa, lasciando la maggior parte dell'equipaggio di 39 persone disperso in mare.

L'equipaggio di Jin Tian era composto da 14 cittadini cinesi e 8 dal Myanmar, ha detto la guardia costiera. Sono saliti a bordo delle zattere di emergenza alle 2:40 del mattino e la nave è affondata sei minuti dopo, hanno aggiunto. Tre navi civili - una nave da ricerca giapponese, una petroliera liberiana e una nave da carico cinese - stanno intraprendendo operazioni di soccorso, hanno detto le autorità marittime, aggiungendo che la guardia costiera e le forze di autodifesa giapponesi erano in rotta.