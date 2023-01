Video POV di un'unità cecena che combatte per l'Ucraina nelle strade di Bakhmut

Video POV di un combattente dell'unità Ichkeria che combatte per le strade di Bakhnut. L'Ichkeria OBON è un'unità di volontari ceceni della Legione straniera ucraina. L'acronimo OBON è una traslitterazione di отдельный батальон особого назначения o battaglione separato per scopi speciali. L'unità fa parte delle forze armate del governo ichkeriano, il governo in esilio della Cecenia dalla fine della seconda guerra cecena. L'unità si è impegnata in una guerra convenzionale e non convenzionale per conto del governo ucraino e ha partecipato alla liberazione di Kherson. È un'unità incredibilmente giovane, ma i suoi membri vedono la guerra in Ucraina come un'estensione della loro lotta contro la Russia nella loro patria occupata.