Benedetto XVI: alle prime luci del giorno, in una Roma silenziosa, la traslazione della salma

La traslazione della salma del Papa emerito Benedetto XVI dal Monastero Mater Ecclesiae è avvenuta questa mattina alle 7 con l'arrivo in Basilica alle 7:15. Qui è stato celebrato un breve rito, presieduto dal cardinale Gambetti, che è durato fino alle 7:40. Al termine, è stata ultimata la preparazione della Basilica per l'arrivo dei fedeli in visita al Papa emerito