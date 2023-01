Video scoperte nuove tombe in Egitto: mummia di 4.300 anni, forse la più antica

Gli egittologi hanno scoperto una tomba faraonica vicino alla capitale Il Cairo, contenente quella che potrebbe essere la mummia più antica e "più completa" mai scoperta nel paese, ha detto giovedì il capo del gruppo di scavi. Un pozzo di un metro in un gruppo recentemente scoperto di tombe della quinta e sesta dinastia, vicino alla piramide a gradoni di Saqqara, ha detto ai giornalisti Zahi Hawass, direttore della squadra ed ex ministro delle antichità. "Questa mummia potrebbe essere la mummia più antica e completa trovata in Egitto fino ad oggi", ha dichiarato. La tomba sarebbe quella di un sacerdote durante il regno di Unas, ultimo faraone della V dinastia. Era decorata con scene di vita quotidiana. Un'altra tomba apparteneva a Meri, "custode dei segreti e assistente del grande condottiero del palazzo".