E' un fake il video di un minerale in grado di produrre elettricità "spontaneamente"

In questi giorni circolano sui social alcuni video che mostrerebbero un “nuovo minerale” scoperto in Africa e dotato di una forte carica elettrica spontanea. Tutto falso.

La scoperta, si sostiene, sarebbe avvenuta in Congo. Il nome di questo Paese è già associato alle miniere di Litio e di Coltan, indispensabili alla realizzazione delle nuove tecnologie che servono, ad esempio, per telefoni cellulari e auto elettriche. Miniere tristemente associate all'instabilità di queste aree e allo sfruttamento di chi ci lavora, spesso in condizioni disumane e paghe da fame, mentre il commercio di questi preziosi materiali frutta miliardi. Il minerale avrebbe una caratteristica unica: sarebbe “naturalmente” caricato di una grande quantità di energia, che lo renderebbe la soluzione ideale alla grande fame di energia elettrica dei Paesi sviluppati. Purtroppo è tutto un fake: gli esperti hanno confermano che l'esistenza di siffatto materiale è semplicemente impossibile. Ogni valutazione più specifica può essere condotta solo dopo un'accurata analisi del materiale in laboratorio.