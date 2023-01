L'annuncio di Amadeus: "Per la prima serata del festival la reunion dei Pooh"

I Pooh ospiti della prima serata del Festival di Sanremo, il 7 febbraio: ad annunciare la reunion dello storico gruppo è Amadeus, in un video mostrato da Fiorello a Viva Rai2!. Sul palco anche Riccardo Fogli, per una performance che, come hanno spiegato gli stessi Roby Facchinetti, Dodi Battaglia e Red Canzian, proporrà le hit della band e sarà anche "un omaggio a Stefano" D'Orazio, morto nel novembre 2020.

"Sono felice ed emozionato - ha detto Amadeus nel video, girato in un hotel nel centro di Milano -perché qui ci sono loro, li ho invitati alla prima puntata. I Pooh insieme. Accettate il mio invito?". "Accettiamo", è statal a risposta di Facchinetti. "Quel palco è veramente magico, nel'90 vincemmo con Uomini soli, poi siamo tornati come ospiti, poi nel 2016 presentammo per la prima volta la reunion, è un'siissimo'". "Saremo su quel palco - ha aggiunto Dodi Battaglia – per suonare nuovamente insieme e per fare un grande tributo alla nostra storia". "La musica unisce e serve a ricordare - gli ha fatto eco Canzian - noi insieme suoneremo le nostre canzoni importanti, ma soprattutto ricorderemo Stefano D'Orazio, e con noi ci sarà anche Riccardo Fogli", che è entrato e ha raggiunto i compagni della band, di cui è stato frontman e bassista tra il 1966 e il 1973, ritornando come quinto componente tra il 2015 e il 2016.