La presidente della Commissione europea von der Leyen ricorda David Sassoli

"David era un grande oratore e anche un grande politico, che faceva politica per passione e non per potere. Era un uomo gentile e coraggioso, saggio e audace, era chiamato da alcuni 'il presidente buono'. Quando mi salutava era solito dire in francese 'bon courage'. Ecco io voglio dire lo stesso, oggi, che tutti in Ue abbiano il suo coraggio, il coraggio di combattere per i nostri valori". Lo ha detto la presidente della Commissione Ue Ursula von der Leyen parlando al Teatro Quirino alla presentazione del libro 'La saggezza e l'audacia', che raccoglie i discorsi dell'ex presidente del Parlamento europeo David Sassoli.